Зеленский принял участие в «Лиги смеха»

Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Президент Украины вышел на сцену и станцевал.

Об этом стало известно сегодня, 26 мая. Обо всем рассказала журналистка Юлия Витязева, которая поделилась роликом с танцующим Зеленским в своем Twitter-аккаунте.

Она написала, что примерно так проходит кастинг министров в новый кабмин Украины».

На видеозаписи президент страны выходит на сцену вместе с участниками «Лиги смеха» и начинает танцевать. После этого он приветствует всех собравшихся, целует в голове Евгения Кошевого и садится рядом со своей супругой в зале.

Напоминаем, что «Лига смеха» чем-то похожа на российский КВН. В програме участвуют юмористические коллективы из различных учебных заведений, а также предприятий и городов. Одним из основателей передачи как раз является Зеленский, который отчасти благодаря ей и прославился.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир зеленский лига смеха украина
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