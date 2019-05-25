Зеленский принял участие в «Лиги смеха»

Президент Украины вышел на сцену и станцевал.

Об этом стало известно сегодня, 26 мая. Обо всем рассказала журналистка Юлия Витязева, которая поделилась роликом с танцующим Зеленским в своем Twitter-аккаунте.

Она написала, что примерно так проходит кастинг министров в новый кабмин Украины».

На видеозаписи президент страны выходит на сцену вместе с участниками «Лиги смеха» и начинает танцевать. После этого он приветствует всех собравшихся, целует в голове Евгения Кошевого и садится рядом со своей супругой в зале.

Напоминаем, что «Лига смеха» чем-то похожа на российский КВН. В програме участвуют юмористические коллективы из различных учебных заведений, а также предприятий и городов. Одним из основателей передачи как раз является Зеленский, который отчасти благодаря ей и прославился.

Кастинг министров в новый кабмин Украины. Председатель жюри — лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу? pic.twitter.com/ySQelZcvzR — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН.