«Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, продолжит работать

Хозяйку заведения не станут штрафовать.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. В администрации Василеостровского района решили, что на первый раз нарушения можно простить, но только если владелица кафе их исправит. Неравнодушная петербурженка пообещала, что примет во внимание все претензии.

Напоминаем, что 24 мая в «Добродомик» пришли чиновники с проверкой. Они посетили кафе из-за жалоб местной жительницы, которая уверила, что отравилась в заведении. В ходе осмотра заведения выявили три нарушения.

Сотрудники «Добродомика» решили, что их заведению грозит серьезный штраф – до 700 тысяч рублей. Из-за этого в сети началась паника, хозяйка, испугавшись, закрыла заведение.

В администрации заверили, что не собирались наказывать владелицу «Добродомика» – они лишь хотели, чтобы она прислушалась к их замечаниям. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также отметил, что место, где бесплатно помогают пенсионерам, должно работать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сегодня в Василеостровском районе обсудят судьбу “Добродомика”, где бесплатно кормили пенсионеров.