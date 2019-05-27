На ремонт дорожного перекрестка в Зеленогорске выделят 115 млн рублей

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Пухтоловской дороги и проспекта Ленина в Зеленогорске.

Стартовая (максимальная) цена контракта — 115,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

За 115,7 млн рублей подрядчик обязуется провести ремонт 643 метров дорожного полотна.

Также отдельной задачей стоит расширение перекрестка до пропускной способности — 1224 автомобиля в час. Помимо этого, на прилежащей территории необходимо провести работы по благоустройству.

Итоги конкурса подведут 21 июня, работы необходимо выполнить не позднее 20 октября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что УФАС Петербурга аннулировало две закупки метрополитена.

Оба конкурса на закупки товаров стоимостью 615 и 268 миллионов рублей соответственно, были аннулированы.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
госзакупки зеленогорск ремонт дорог
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