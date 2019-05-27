Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве президента

Фото: скриншот
Фото: скриншот "ТСН"

Глава Украины решил пообщаться с бойцами лично.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что необходимо лучше заботиться о военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

В разговоре с бойцами он интересовался, каковы бытовые условия, качество питания, есть ли вся техника, жилье и социальный пакет. Зеленский уверен, что надо обеспечивать людям нормальные условия.

Напоминаем, что во время своей инаугурации Зеленский пообещал навести порядок в Донбассе. Своей главной целью он считает достижения мира на территории – ради этого он готов пойти на все.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН. Зеленский уверен, если Кремль выполнит требование трибунала, то это будет являться «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
донбасс Зеленский украина
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