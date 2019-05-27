Беглов объяснил, зачем решил участвовать в выборах

Врио губернатора не хочет покидать свой пост от большой любви к городу.

Об этом стало известно 27 мая. Свое решение глава Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил на «Радио России» в рамках программы «Губернаторский эфир». Врио губернатора объяснил, что очень любит Северную столицу, поэтому надеется, что петербуржцы позволят ему занимать высокий пост. Беглов также отметил, что считает всех горожан частью одной большой команды, которая трудится над тем, чтобы Санкт-Петербург становился лучше.

Глава города уверен, что сможет сделать Северную столицу лучшим в России – люди, убежден он, захотят здесь растить детей, получат образование и оставаться навсегда.

Также он пообещал, что постарается воплотить в жизнь все идеи.

Напоминаем, что о своем намерении участвовать в предстоящих выборах Беглов заявил на странице во «Вконтакте» 25 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал отвечать за реализацию всех начатых проектов в Петербурге.