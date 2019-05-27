Беглов пообещал отвечать за реализацию всех начатых проектов в Петербурге

Глава города перечислил самые масштабные из них.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами на ближайшее будущее 27 мая в эфире на «Радио России». Он рассказал, что летом 2019 года в городе начнут открывать новые парки и скверы, а также общественные пространства рядом с Новой Голландией, Таврическим садом и на Тучковом буяне. Также Беглов напомнил, что в Северной столице планируют сделать Арт-парк на проспекте Добролюбова. За все эти проекты врио губернатора обещает отвечать лично – ему важно, чтобы все было сделано как надо.

Также глава города заверил, что в Петербурге продолжат развивать автомобильные дороги, строить новые линии РЖД и заботиться о льготниках и петербуржцах, которым нужна помощь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, сколько заработал Беглов в 2018 году. Также о доходах рассказала супруга врио губернатора.