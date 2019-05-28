С улиц Петербурга вывезли более 490 тонн мусора

В течение прошлой недели, с 20 по 26 мая, в Санкт-Петербурге шла активная уборка города, которую осуществляли коммунальные службы.

В результате проделанной работы с улиц Северной столицы было вывезено порядка 490 тонн мусора и 2,8 тонн смета, сообщили Gazeta.SPb в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Также проводились мероприятия по влажной уборке улиц. На это было израсходовано почти 31,5 тысяч кубометров воды. Отмечается, что с начала сезона городских уборок на влажную уборку было потрачено уже более 403 тысяч кубометров воды.

В понедельник, 27 мая, для проведения очистительных работ привлекались силы почти тысячи сотрудников коммунальных служб и 433 единицы спецтехники.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Васильевского острова недовольны строительством терминала для паромов.