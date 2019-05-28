В Петербурге на фасаде бара «1703» появился портрет Петра I

В понедельник, 27 мая, жители Санкт-Петербурга заметили новую стрит-арт работу, которая находится на фасаде дома 50 корпус 3 по Лиговском проспекту.

Работу выполнили художники из творческого объединения HoodGraff. На фасаде бара «1703», который назван так в честь года основания Петербурга, теперь красуется большой черно-белый портрет Петра I. Граффити было приурочено к празднованию 316-летия Северной столицы.

Творческое объединение HoodGraff известно многим жителям города, так как именно данным художникам принадлежат известные граффити с портретами Сергея Бодрова и Виктора Цоя.

Новая стрит-арт работа была выполнена в качестве подарка любимому городу. Увидеть её может любой желающий по адресу: дом 50, корпус 3 по Лиговском проспекту Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появился новый стрит-арт на Парнасе: «Урна любви».