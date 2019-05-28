В Петербурге поставили ещё одно уличное «доброе пианино»

Петербуржцы играют на пианино. Фото: https://vk.com/stay_metal
Петербуржцы играют на пианино. Фото: https://vk.com/stay_metal

Ещё одно уличное пианино появилось в Санкт-Петербурге на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, неподалеку от Подковырковского сада.

О новом уличном музыкальном инструменте сообщали жители города. Кто-то даже заботливо защитил «доброе пианино» от дождя и непогоды, накрыв полиэтиленовой пленкой.

Сыграть на уличном музыкальном инструменте может любой желающий.

Это уже не первое пианино на улицах города. В апреле у дома 23 по улице Блохина в Санкт-Петербурге было установлено ещё одно, которое так же было защищено полиэтиленовой пленкой. Тогда сообщалось, что вскоре пианино с улицы уберут.

Горожане выкладывают в социальные сети видеозаписи, как они играют различные музыкальные композиции на «добром пианино».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появилось видео с обзорной площадки Лахта Центра.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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