В Петербурге поставили ещё одно уличное «доброе пианино»

Ещё одно уличное пианино появилось в Санкт-Петербурге на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, неподалеку от Подковырковского сада.

О новом уличном музыкальном инструменте сообщали жители города. Кто-то даже заботливо защитил «доброе пианино» от дождя и непогоды, накрыв полиэтиленовой пленкой.

Сыграть на уличном музыкальном инструменте может любой желающий.

Это уже не первое пианино на улицах города. В апреле у дома 23 по улице Блохина в Санкт-Петербурге было установлено ещё одно, которое так же было защищено полиэтиленовой пленкой. Тогда сообщалось, что вскоре пианино с улицы уберут.

Горожане выкладывают в социальные сети видеозаписи, как они играют различные музыкальные композиции на «добром пианино».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появилось видео с обзорной площадки Лахта Центра.