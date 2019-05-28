Режиссера Лунгина госпитализировали из-за проблем с сердцем

Он находится в больнице планово.

Подробности госпитализации режиссера Павла Лунгина стали известны сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал его сын, который отметил, что у его отца действительно есть проблемы с сердцем, о которых писали СМИ.

Лунгин-младший заверил, что нахождение режиссера в больнице плановое, так что переживать не о чем – с ним все в порядке. На данный момент Павел Лунгин находится в медицинском учреждении, но уже в четверг он покинет его, передают РИА Новости.

Напоминаем, что режиссер является лауреатом Каннского фестиваля, а также обладателем звания Народный артист России. Последний фильм, над которым он работал, стала кинолента «Братство» о выводе советских войск из Афганистана. Премьера состоялась 10 мая. Ее, к слову, перенесли примерно на полгода.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из детского сада в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок.