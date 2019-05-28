Xiaomi показал один из самых дешевых смартфонов

Его уже прозвали «убийцей флагманов» из-за низкой цены.

Телефон представили сегодня, 28 мая. Смартфон Redmi K20 Pro будут продавать по сравнительно низкой цене, сообщается на портале Phone Arena.

Известно, что у смартфона мощный процессор, на котором работают ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ. Новинка оснащена шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянными. Есть также версии с большим объемом. Эксперты отмечают, что корейский смартфон можно будет зарядить всего за 80 минут.

Специалисты уверяют, что в Китае смартфон начнут продавать первого июня. Самый бюджетный Redmi K20 Pro обойдется владельцу в 361 доллар, а самый дорогой в 434 доллара. Пока что непонятно, можно ли будет такой купить в России и других странах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты рассказали, чего не нужно делать со своим смартфоном, ведь чтобы телефон прослужил вам долго, лучше избавиться от некоторых привычек.