Макаров предложил дату выборов губернатора Петербурга

Губернатора Санкт-Петербурга избирают на 5 лет путем тайного голосования.

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров предложил к рассмотрению проект о выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщили в ЗакСе. Спикер ЗакСа предлагает выбрать градоначальника 8 сентября — в Единый День голосования.

Сейчас обязанности губернатора выполняет Александр Беглов, после того как Георгий Полтавченко занял пост главы совета директоров ОСК. Губернатора Санкт-Петербурга избирают на 5 лет путем тайного голосования.

Для участия в выборах необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать от 10% подписей депутатов МО. При этом эти они должны представлять три четверти округов. Санкт-Петербург поделен на 111 муниципальных образований, всего имеется 1565 мандатов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Беглов планирует участвовать в выборах губернатора Петербурга.