Эксперименты показали, что обезьяны умеют «разговаривать»

В ходе исследований, которые проводились группой немецких ученых, была приоткрыта тайна эволюции языка приматов.

В эксперименте участвовали два вида зеленых мартышек: западно-африканские и восточно-африканские, сообщает издание Nature Ecology & Evolution.

Известно, что восточные мартышки имеют три тревожных сигнала, которые предупреждают сородичей о змее, орле или леопарде. Западные мартышки таких сигналов имеют всего два, у них отсутсвует предупреждение об опасности в воздухе.

Одна из ведущих авторов исследования Джулия Фишер отметила, что для западных мартышек было решено создать воздушную опасность, чтобы посмотреть на их поведение.

Ученые запустили дрон на высоте около 60 метров, на который мартышки отреагировали. Приматы стали издавать звук, напоминающий тревожный сигнал их сородичей.

Значит, 3 миллиона лет эволюции с момента, когда произошло разделение зеленых мартышек на два вида, не позволило приматам забыть об инстинктах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в реках по всему миру слишком много антибиотиков.