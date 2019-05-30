Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские учреждения допускать в реанимационные отделения родственников пациента. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на посещение родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии получили члены семьи, а также законные представители пациента. Минздрав начал разрабатывать нормативы посещения пациента.

До появления такого нововведения, разрешать посещение или нет, решал главврач больницы, что часто вызывало негативную реакцию посетителей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает медицинские учреждения разрешать родственникам пациентов посещать реанимационные отделения. Голослвание состоялось на пленарном заседании во вторник, 16 мая.