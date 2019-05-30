Смольный отказался от перезапуска General Motors в Шушарах

Правительство Петербурга отказалось заключать соглашение с предприятием «Юнисон» о перезапуске завода General Motors в Шушарах. Об этом 29 мая сообщают региональные СМИ со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

По его словам, власти Петербурга не могут поддержать белорусско-британский концерн «Юнисон», так как у него нет договорённости с Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК), а сделка с владельцами завода еще не закрыта.

Отмечается, что у Смольного есть и другие «более интересные» варианты с перезапуском автомобильного завода General Motors в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский завод электроники для боевых ракет закрывается из-за убытков. Предприятие прекращает работу из-за сокращения выручки в два раза.