Смольный отказался от перезапуска General Motors в Шушарах

Фото: vk.com
Фото: vk.com

Правительство Петербурга отказалось заключать соглашение с предприятием «Юнисон» о перезапуске завода General Motors в Шушарах. Об этом 29 мая сообщают региональные СМИ со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

По его словам, власти Петербурга не могут поддержать белорусско-британский концерн «Юнисон», так как у него нет договорённости с Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК), а сделка с владельцами завода еще не закрыта.

Отмечается, что у Смольного есть и другие «более интересные» варианты с перезапуском автомобильного завода General Motors в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский завод электроники для боевых ракет закрывается из-за убытков. Предприятие прекращает работу из-за сокращения выручки в два раза.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
general motors завод смольный
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