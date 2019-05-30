Минздрав разработал новую систему подсчета выпитого алкоголя российскими туристами

Новый метод предусматривает не только отслеживание количества купленных бутылок с алкогольной продукцией, но и количество выпитого российским туристом за весь отпуск.

Такой метод, по мнению чиновников, должен помочь «яснее» увидеть показатели потребления алкоголя жителем России за рубежом. По оценке экспертов, этот показатель постоянно растет.

Подсчет будет проводиться по схеме: разница между числом выездных и въездных туристов умножает на среднее расчетное потребление алкоголя в день, после умножает на 14 — среднюю продолжительность поездки в днях. Результат прибавят к расчетному потреблению алкоголя в стране.

Количество выпитой нелегальной продукции будет рассчитываться на основе статистики смертности от отравления спиртом и заболеваний алкогольным психозом.

Когда такая система будет внедрена в Минздраве пока не сообщают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что во всех культурных местах будут продавать алкоголь.