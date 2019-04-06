Во всех культурных местах будут продавать алкоголь

Министерство культуры считает, что ограничение на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры ущемляет права граждан, посещающих эти места.

В Министерстве культуры предложили внести правки в закон, который на сегодняшний день разрешает продавать алкоголь только в театрах, концертных залах и парках, сообщает РБК.

Поправки в закон «О государственном регулирвоании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» уже подготвлены. Документ, подтверждающий это, размещен на официальном сайте правовых актов.

Продажа спиртных напитков будет разрешена во всех учреждениях культуры. Однако что такое «учреждения культуры» сказать сложно, так как это достаточно широкое понятие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прогремел пушечный выстрел в честь единения театров.