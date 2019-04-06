Во всех культурных местах будут продавать алкоголь

Поправки в закон уже поставлены. Фото: Pixabay
Поправки в закон уже поставлены. Фото: Pixabay

Министерство культуры считает, что ограничение на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры ущемляет права граждан, посещающих эти места.

В Министерстве культуры предложили внести правки в закон, который на сегодняшний день разрешает продавать алкоголь только в театрах, концертных залах и парках, сообщает РБК.

Поправки в закон «О государственном регулирвоании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» уже подготвлены. Документ, подтверждающий это, размещен на официальном сайте правовых актов.

Продажа спиртных напитков будет разрешена во всех учреждениях культуры. Однако что такое «учреждения культуры» сказать сложно, так как это достаточно широкое понятие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прогремел пушечный выстрел в честь единения театров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
алкоголь культура минкультуры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодежный “Зенит” одержал верх над “Локомотивом”
В Петербурге директор фирмы отдал 3 млн за подставное ДТП
Стало известно, кто зарабатывает в месяц от полумиллиона
Школу №549 утром в субботу проверяли полицейские с собаками
Стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
Петербургский биолог вырастила портрет Путина из микробов
РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге
В воскресенье в Петербурге пройдет эко-протест от активистов