Дрозденко требует наказания для безответственных застройщиков

Сейчас сразу 13 проектов АНО «Дирекции комплексного развития территорий» являются проблемными.

Совещание, на котором обсуждали вопросы по строительству социальных сооружений интенсивного жилищного строительства, состоялось сегодня, 30 мая. На нем присутствовали как представители компании, так и губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что ему доверяют жители Ленинградской области и он обязан защищать их интересы. Именно поэтому, отметил Дрозденко, ему проще остановить стройку, чем «плодить тяжелые проблемы для людей в будущем». Дело в том, что сейчас регион, как и Санкт-Петербург, активно застраивается. Обычно компании строят только жилые комплексы, не думая о детских садах, школах и поликлиниках.

Такое отношение к делу возмущает не только обычных людей, но и Дрозденко, который потребовал составить обращения в региональную прокуратуру на таких застройщиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщики Петербурга ожидают глубокого кризиса отрасли.