Петербург подарил Симферополю Чижика-Пыжика

Копию петербургского «Чижика-Пыжика», расположенного на реке Фонтанка в Петербурге, установили по случаю Дня города в Симферополе. Знаменитую скульптурную композицию столице Крыма подарила администрация города на Неве. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Торжественное открытие мини-памятника состоялось на улице Карла Маркса в Симферополе в пятницу, 31 мая, и было приурочено к 235-ой годовщине со дня основания города.

По словам главы местной администрации Натальи Маленко , памятник, подаренный администрацией Петербурга, станет символом партнерства между городами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге открылся новый памятник зонту. Памятник зонту установили на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Новый памятник войдет в коллекцию нестандартных памятников и скульптур Северной столицы. Он размещен у дома 3 по Богатырскому проспекту и уже открыт для просмотра.