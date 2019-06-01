Семьи погибших в SSJ100 уже выплатили почти 300 млн рублей

Средства продолжают выплачивать.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Информацией поделился телеканал «360», ссылаясь на свои источники. В сообщении сказано, что средства семьям выплачивают страховые компании, а также авиакомпания «Аэрофлот». На данный момент выделено 286 миллионов рублей, но это – не конечная сумма выплат.

Напоминаем, что самолет SSJ100 должен был вылететь из Москвы в Мурманск пятого мая. Он уже взлетел, как вдруг вернулся в Шереметьево. После жесткой посадки лайнер начал гореть. Внутри находилось более 70 человек. В результате пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Специалисты продолжают выяснять, что стало причиной инцидента и кто виноват.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 38 человек – четверо из них в тяжелом состоянии, 25 получили травмы средней тяжести, еще девять отделались легкими травмами. Пока что данных о погибших не поступало.