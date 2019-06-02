Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

Российский режиссёр и заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Бортко примет участие в выборах на пост губернатора Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, заявление об участие в предвыборной гонке Бортко подал в городскую избирательную комиссию в воскресенье, 2 июня.

Отмечается, что конференция петербургского отделения КПРФ одобрила кандидатуру Бортко. За него проголосовали 38 из 41 участника.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в сентябре 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.

Заявления в горизбирком поступили от Павла Созинова от «Российской партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженца депутата Заксобрания Петербурга Игоря Михайлова, врача врачебно-физкультурного диспансера №1 Владимира Григорьева от партии «Гражданская сила».

От «Патриотов России» бороться за кресло губернатора будет глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров.