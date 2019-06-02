Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица намерен снять картину, посвященную великому монгольскому завоевателю Чингисхану. Об этом он заявил во время кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске в воскресенье, 2 июня.

«У меня есть идея сделать картину о Чингисхане, о человеке, которого не любили ни здесь, ни на Западе, о том какой он был», — отметил Кустурица.

По словам кинорежиссера, за основу фильма будет взят роман «Белое облако Чингисхана» Чингиза Айтматова. Кустурица намерен подготовить киноленту уже к следующему фестивалю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Аврора» встречает фестиваль китайского кино. В Северной столице будет проходить фестиваль современного китайского кино с 6 по 10 июня.

Всего в рамках фестиваля будет показано пять лучших киноработ от китайских режиссеров.