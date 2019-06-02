Xiaomi выпустит смартфон с подэкранной камерой

О дате презентации устройства пока нет никакой информации. Фото: Рixabay

О дате презентации устройства пока нет никакой информации. Фото: Рixabay

Компания Xiaomi получила патент на разработку фронтальной камеры, которая будет установлена под поверхностью экрана. В спящем режиме смартфона такая камера будет скрываться, а при активации режима съёмки станет видна на лицевой панели. Об этом сообщает портал iXBT.

Решение спрятать камеру под дисплей позволит сделать современные смартфоны полностью изолированными, без рамок, без отверстий и вырезов.

О дате презентации устройства пока нет никакой информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi показал один из самых дешевых телефонов в своей линейке. Его уже прозвали «убийцей флагманов» из-за низкой цены.

Известно, что у смартфона мощный процессор, на котором работают ведущие модели Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ. Новинка оснащена шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянными.