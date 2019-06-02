Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным

Касым-Жомарт Токаев первый раз встретил Владимира Путина в Киеве.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Своим мнением Касым-Жомарт Токаев поделился в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

Первая встреча произвела сильное впечатление на нынешнего главу Казахстана. Он вспомнил, что случилось это на инаугурации президента Кучмы, когда Путин был премьер-министром России. Касым-Жомарт Токаев отметил, что тогда он показался ему тихой, но фундаментальной личностью. Президент Казахстана рассказал, что после этого Путин позвал его в Кремль, где им удалось еще раз переговорить.

С тех пор, уверяет Касым-Жомарт Токаев, они не переставали общаться.

«Визуально мы всегда друг друга узнавали»,

— добавил Токаев.

Он не раз повторил, что уважает Путина и надеется, что между Россией и Казахстаном будут развиваться дружеские отношения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новый глава Казахстана намерен укрепить дружбу с Россией. Президент Казахстана отметил, что у государств много общего, поэтому дружба принципиально важно для обоих народов.