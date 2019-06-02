Солист «Океан Эльзы» знает, как завершить войну в Украине

Войну необходимо закончить в ближайшее время, считает он. Фото: Pixabay

Войну необходимо закончить в ближайшее время, считает он. Фото: Pixabay

Музыкант и политик назвал два действенных способов.

Своим мнением Святослав Вакарчук поделился в эфире телеканала «Украина» 2 июня. Солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» уверен, что людям необходима сказка. Для этого украинцы должны почувствовать себя по-настоящему свободными и в безопасности. Как только в Украине все наладится, неподконтрольные Киеву территории захотят вернуться в состав страны.

Также музыкант считает, что все забыли о том, что люди по ту сторону границы – «это тоже наши люди», которым нужна помощь.

«Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе»,

— отметил Вакарчук, передают РИА Новости.

Вакарчук надеется, что политики сделают все, чтобы война закончилась и наступил мир.

Напоминаем, что солист известной украинской группы отказался баллотироваться в президенты, хотя многие ждали от него этого.

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