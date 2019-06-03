Ролик на YouTube обеспокоил силовиков Украины, и они собирают экстренное совещание

В ролике опубликована альтернативная, по словам автора размещенной записи, реальность. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео
В ролике опубликована альтернативная, по словам автора размещенной записи, реальность. Фото: https://www.youtube.com/скрин видео

В видео описан сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой.

Сам автор ролика удивился такой реакции украинских силовиков и уточнил, что видео — это сценарий к его электронной книге, которая еще даже не написана. Однако реакция со стороны Украины была незамедлительной и во вторник, 4 июня, состоится совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ, которые получат от него поручения в рамках уголовного производства. Об этом сообщают РИА. Новости.

В ролике опубликована альтернативная, по словам автора размещенной записи, реальность.

Также автор публикации отметил, что комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
YouTube война МИД Украины молдавия румыния украина
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