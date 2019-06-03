Россиянку, которую лишили детей после удаления груди, признали мужчиной в Испании

Муж Юлии остался в Екатеринбурге, по ее словам, он следит там за кошками и собаками. Фото: https://vk.com/julia_savinovskikh

Муж Юлии остался в Екатеринбурге, по ее словам, он следит там за кошками и собаками. Фото: https://vk.com/julia_savinovskikh

Юлия Савиновских рассказала о жизни трансгендера в Испании.

Сейчас Савиновских проживает в Жироне с тремя детьми и снимает квартиру. Об этом сообщают РИА. Новости.

Ранее у Юлию органы опеки отняли приёмных детей после удаления груди. Также психиатры, как сообщила сама Юлия, признали ее мужчиной разрешили сделать операцию по смене пола.

Сама Юлия проживала в Екатеринбурге. Осенью 2018 года ей пришлось уехать в Испанию. Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. В то время женщина писала, что пол менять не собирается, однако детей изъяли на основании того, что у Юлии болезнь, при которой усыновлять не разрешается.

Теперь, в Испании, в декабре в интервью изданию Insider назвала себя транссексуальным мужчиной по имени Фрэнсис. Муж Юлии остался в Екатеринбурге, по ее словам, он следит там за кошками и собаками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финляндии запретили несовершеннолетним вступать в брак.