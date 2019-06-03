Рассудов стал 14-м кандидатом в губернаторы Петербурга

Политтехнолог однажды работал в одном из предвыборных штабов врио губернатора Беглова.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем рассказали с Горизбиркоме.

Документы Павла Рассудова приняла в этот понедельник – он стал 14-м претендентом на роль главы города. 26-летний политтехнолог уже прокомментировал свое желание стать губернатором Санкт-Петербурга. В своем Telegram-канале Рассудов написал, что хочет «двигать пиратские идеи в массы». Политтехнолог помимо прочего хочет бороться с бюрократией.

Напоминаем, что Павел Рассудов раньше был председателем Пиратской партии, которая высказывалась за реформу законодательства в области авторских прав и патентов в соответствии с интересами авторов и общества, а не третьих лиц. Политик и сейчас намерен продвигать идеи, которых придерживался, состоя в партии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что еще четыре кандидата в губернаторы Петербурга подали заявки в горизбирком.