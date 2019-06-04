Зеленский: “Мы готовы вести переговоры с Росссией”

Глава Украины рассказал о планах в отношении Донбасса, ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дальнейших планах Украины в отношении России, Донбасса, НАТО и ЕС на брифинге с генсеком НАТО в Брюсселе 4 июня. Зеленский заявил, что страна готова к переговорам с Россией и внедрению минских соглашений, передает ТАСС. При этом президент отметил, что Украина должна иметь возможность защищаться и вырасти в экономическом и военном смысле.

Зеленский подтвердил, что Украина хочет достигнуть членства в ЕС и НАТО.

Глава страны заявил, что завтра 5 июня пройдет встреча группы по решению ситуацию в Донбассе. Он не стал раскрывать все планы Украины, но рассказал, что страна хочет прекратить огонь и обменяться пленными — и не только это.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский хочет отправиться в Вашингтон и встретиться с Трампом.