Семак вошел в число председателей штаба Беглова на выборах

Семак является главным тренером ФК
Семак является главным тренером ФК "Зенит", в этом году футболисты выиграли кубок РПЛ. Фото: "Зенит"

Врио губернатора собрал в штабе людей из разных сфер жизни Северной столицы.

Беглов выбрал пятерых сопредседателей своего штаба поддержки на выборах, сообщает ТАСС. Врио губернатора Петербурга решил взять помощников из разных сфер, и среди них оказался тренер ФК “Зенит” Сергей Семак.

Кроме него штаб возглавили гендиректор ГМЗ “Петергоф” Елена Кальницкая, лидер совета ветеранов Василий Волобуев, директор “ОДК-Климов” Александр Ватагин и Елена Церетели, глава совета по развитию малого бизнеса.

Беглов подчеркнул, что уже попросил их о поддержке и они согласились; с этими помощниками он отныне будет строить свою работу. Врио подал бумаги для участия в выборах на пост губернатора 1 июня как самовыдвиженец. Выборы пройдут 8 сентября. Сейчас на пост губернатора претендуют — то есть подали документы — 15 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак и Туктамышева вошли в число самых известных людей Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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