Новый клип “Ленинграда” восприняли неоднозначно

Музыкальное видео i_$uss собрало свыше 7 тысяч “дизлайков” на Youtube.

Группировка “Ленинград” выпустила новое музыкальное видео: клип i_$uss выпустили во вторник 4 июня и он уже собрал 251 тысячу просмотров. Новая работа музыкального коллектива содержит нецензурную лексику, как можно ожидать от “Ленинграда”, поэтому Gazeta.SPb не может разместить ее на своем сайте.

По сюжету клипа, молодая девушка Вика принимает дозу наркотических веществ и идет на вечеринку в ночной клуб, где видит человека, который кажется ей похожим на Иисуса Христа. Клип наполнен отсылками к христианской культуре: так, из кранов клуба вместо воды льется вино, а главная героиня непорочно зачинает ребенка — рождается, впрочем, планшет. В конце на девушку падает столб и она умирает.

Видео собрало 28 тысяч одобрительных отметок и свыше 7 тысяч “дизлайков” — один из самых высоких негативных показателей для клипов “Ленинграда”. Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Борис Гребенщиков выпустил новый клип.