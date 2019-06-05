Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд московскому зоопарку

Президент России Владимир Путин и Китая и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух панд Московскому зоопарку. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА «Новости».

По словам Ушакова, в Москве состоится открытие павильона для панд.

«Наши гости придают этому мероприятию большое значение», — заверил он.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 5 июня. Пробудет китайский лидер в стране до 7-го июня.

Отмечается, что В 2017 году Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли сад для панд в Берлине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на ПМЭФ подпишут соглашение о начале строительства ВСД. Предварительная стоимость объекта составит около 183 млрд рублей.