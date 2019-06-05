В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Фото: пресс-служба ОАО
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Входящая в РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) запустила вагоны с ароматизацией в пассажирском поезде «Невский экспресс». В тестовых вагонах опробуют гипоаллергенные ароматы. Об этом сообщает ФПК.

Отмечается, что ароматизирующие устройства программируются под нужную концентрацию запаха в конкретном помещении и распыляют частицы вещества так, что они полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхностях.

В коридорах будут преобладать цитрусовые запахи, а в туалетах — «свежие и легкие ароматы чистоты и свежести».

В течение тестового периода (около двух месяцев) ФПК будет проводить онлайн-опросы, по итогам которых компания решит, будет ли внедряться ароматизация вагонов в поездах дальнего следования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что РЖД и Петербург благоустроят территорию вдоль железной дороги.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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