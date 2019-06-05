На Парнасе появился «философский камень»

Уличный художник хочет, чтобы петербуржцы полюбили себя.
О появлении «философского камня» стало известно сегодня, 5 июня. О работе рассказал ее автор — художник Loketski. Он поделился фотографией глыбы в своем Instagram-аккаунте, а также объяснил, что он хотел этим сказать.
На снимке видно, что камень покрыт серебряной краской, а поверх нее нанесена надпись: «Куда ни пойдешь, от себя не уйдешь».
Автор отметил, что посвятил работу группе «Король и Шут», а также объяснил, что значит цитата. Он считает, что «где-то «за семью горами, за семью лесами» обрести себя настоящего не получится.
«Попробуйте заглянуть в себя. Прислушайтесь, там определенно кто-то есть. И этот кто-то хочет, чтобы вы его приняли и полюбили. Кем бы он ни оказался»,
— пишет художник Loketski.
Также автор поделился координаторами своего творения — 60.073649, 30.327534.
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