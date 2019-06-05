Милонов считает, что создатель борделя с куклами должен сидеть в тюрьме с выбитыми зубами

Депутат Госдумы остался недоволен открытием Dolls Hotel в Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Узнать мнение парламентария удалось корреспондентам «Мойки78». Виталий Милонов считает, что ходить в подобные заведения – опасно, ведь нельзя проконтролировать, вымыты ли куклы достаточно хорошо. Также депутат Госдумы отметил, что сейчас подобные бордели не регулируются законом.

Милонов не знает, можно ли называть владельца Dolls Hotel бизнесменом – возможно, он обыкновенный бандит, которому место на зоне.

«Подобное изобрести может только тот, кто вообще не существует как целостный человек. Искренне желаю, чтобы, посеяв это зло, они его пожали пышными колосьями»,

— прокомментировал депутат Госдумы.

Он также намекнул, что у владельца борделя «земля будет гореть под ногами», чему Милонов готов посодействовать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге открыли легальный бордель с куклами.