В Петербурге открыли легальный бордель с куклами

Его сможет посетить любой совершеннолетний.

Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы. На данный момент выбор не очень большой – всего предоставляется 10 кукол, среди которых есть не только женщины, но и один мужчина. Владельцы уверяют, что постарались угодить любому – есть даже кукла-эльф. Скорее всего, выбор будет расширяться.

Известно, что одна из кукол умеет делать массаж. Посещение борделя обойдется человеку в среднем в четыре тысячи рублей. Организаторы рассказывают, что все куклы сделаны из специального медицинского силикона, который будут тщательно обрабатывать после каждого клиента.

«Новый отель находится в самом центре культурной столицы – в Центральном районе (рядом с Московским вокзалом), недалеко от музея Анны Ахматовой и дома Фаберже», — говорится в сообщении пресс-службы Dolls Hotel.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград».