В Ленобласти от энцефалита привьют более 54 тыс. человек

На 5 июня завершено проведение 1-ой обработки во всех районах области. Фото: https://pixabay.com
На 5 июня завершено проведение 1-ой обработки во всех районах области. Фото: https://pixabay.com

Среди них вакцину от энцефалита введут 31 тыс. детей.

На сегодняшний день, сообщают в Роспотребнадзоре по Ленобласти, уже привито более 37 тысяч жителей области, в том числе 17 тысяч детей. За этот же период в прошлом году было привито более 54 тыс. человек в том числе 31 тысяча детей.

В ведомстве сообщают, что по данным на 5 июня завершено проведение 1-ой обработки во всех районах области. В связи наступлением теплой погоды, началом дачного сезона и активного отдыха населения на природе Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики в отношении клещей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти за неделю от клещей пострадали 829 человек, среди них 145 детей. Пострадавшие были зарегистрированы на территориях всех районов региона.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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