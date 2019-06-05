Социальный пробег с участием людей с ограниченными возможностями пройдёт в Приморском районе

На выбор будут предложены дистанции: детский забег и забег на 5 км. Фото: https://pixabay.com

На выбор будут предложены дистанции: детский забег и забег на 5 км. Фото: https://pixabay.com

В забеге также примут участие профессиональные спортсмены.

Как рассказали организаторы забега, мероприятие будет носить не спортивный характер, а больше объединяющий. Так, на забег приглашают инвалидов-колясочников, глухонемых и незрячих.

“Этот проект не столько про спорт, сколько про равенство. Про равные возможности. Начать свой путь к ЗОЖ очень не просто, даже обычному человеку”, — рассказали организаторы.

Забег пройдет 8 июня на Стадионе Олимпийских Надежд по адресу дом 7, литера А по улице Аккуратова.

На выбор будут предложены дистанции: детский забег и забег на 5 км.

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