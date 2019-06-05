YouTube будет удалять видеоролики, пропагандирующие ненависть и шовинизм

Руководство YouTube подчеркнуло, что в первую очередь всегда следует обращать внимание на контекст. Фото: https://www.instagram.com/evgenbad/
Руководство YouTube подчеркнуло, что в первую очередь всегда следует обращать внимание на контекст. Фото: https://www.instagram.com/evgenbad/

Руководство видеохостинга уточнило, что всегда будет смотреть на контекст видео.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном блоге компании, сообщает ТАСС. Видео, содержащие шовинистический характер, ролики, оспаривающие доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости, будут удалять.

Жестокость или дискриминация по полу, расе, касте, религии и сексуальной ориентации, проявленные в видео и станут основой для удаления контента.

В YouTube подчеркнули, что, например, под это понятие подпадают видеоролики, продвигающие националистические идеи.

Удалять ролики планирую в выборочном порядке, поскольку некоторые из них могут носит ознакомительный характер. То есть, пояснило руководство, размещенные для ознакомления различных проявлений для дальнейшего анализа.

Руководство YouTube подчеркнуло, что в первую очередь всегда следует обращать внимание на контекст. По его словам, изменения в политике компании вступают в силу немедленно, однако может понадобиться несколько месяцев для урегулирования подобной фильтрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кинокомпания Kinodanz предложила BadComedian пойти на мировую.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
YouTube блокировка дискриминация шовинизм
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