Нэнси Пелоси желает видеть Трампа в тюрьме

Фото: flickr.com / House Committee on Education and Labor Follow
Фото: flickr.com / House Committee on Education and Labor Follow

Председатель нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси заявила, что хочет видеть американского президента Дональда Трампа «в тюрьме». Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, Пелоси заявила это на встрече с председателем судебной палаты Джерри Надлером во вторник, 4 июня. Встреча была посвящена вопросу процедуры импичмента действующего президента.

Журналисты Politico уверены, что Надлер настаивал на том, чтобы Пелоси позволила его комитету провести процедуру импичмента, однако председатель нижней палаты правительства отказала Надлеру словами:

«Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Зеленский поедет в Вашингтон на встречу к Трампу. Президент Украины уже поблагодарил главу Америки за то, что он помогает сохранить целостность страны.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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