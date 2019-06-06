На ПМЭФ-2019 Глава Минэнерго рассказал, как будут меняться цены на бензин с 1 июля

Новак отметил, что до конца 2019 года рост цен на бензин сохранится в пределах инфляции. Фото: https://pixabay.com

Новак отметил, что до конца 2019 года рост цен на бензин сохранится в пределах инфляции. Фото: https://pixabay.com

Рост цен на бензин на АЗС сохранится в пределах инфляции до конца 2019 года, несмотря на то, что заморозка стоимости топлива действует до 1 июля.

В рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит сейчас в выставочном комплексе “Экспофорум” , Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, как будут меняться цены на автомобильное топливо после 1 июля, когда завершится срок соглашения о заморозке цен. Об этом сообщает ТАСС.

Новак отметил, что до конца 2019 года рост цен на бензин сохранится в пределах инфляции.

Также было отмечено, что созданный механизм демпфера, чьи параметры недавно были утверждены на 2020 год, позволит не допустить рост цены топлива выше инфляции и в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площадке ПМЭФ-2019 Фонд “Росконгресс” и ТПП Катара подписали соглашение о сотрудничестве.