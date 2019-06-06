В Калининском районе 1 сентября начнет работу новая школа на 825 мест

Построить центр планируют к 2034 году. Фото: https://pixabay.com

Построить центр планируют к 2034 году. Фото: https://pixabay.com

Общеобразовательное учреждение построено в рамках реализации нового жилого комплекса “Полюстрово Парк”.

Новая школа размещена в доме 68, корпус 3 по Кондратьевскому проспекту на территории ЖК “Полюстрово Парк”. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Современное здание школы с огороженной территорией и собственным стадионом располагается во дворе жилого комплекса. В само школе будут работать большой и малый бассейны, мастерские, естественно-научные лаборатории, два спортивных зала, библиотека и актовый зал.

Рядом со школой расположены спортивные площадки, стадион, шесть беговых дорожек, площадки для легкой атлетики и прыжков, баскетбола и волейбола, гимнастики, а также полоса препятствий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе планируют построить новый перинатальный центр за 10 млрд рублей.