Беглов встретился с главами четырех регионов России

Врио губернатора удалось укрепить с ними деловые контакты.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Встреча состоялась в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Во время общения с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым Беглову удалось заключить соглашение о сотрудничестве в различных сферах – от торгово-экономической до культурной. Не менее плодотворно прошла встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, а также с председателем правительства Чечни Муслимом Хучиевым. От республики Санкт-Петербург хочет получить сельскохозяйственную продукцию, а Чечня рассчитывает на большой ассортимент промтоваров и IT-разработки. Сотрудничество примерно на тех же условиях обсудили с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленинградская область подписала соглашение на 1 трлн рублей в рамках ПМЭФ.