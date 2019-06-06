Путин заявил о готовности сразиться с американской журналисткой

Президент вышел бы с ней на татами.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Президент России Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств, где присутствовала исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, передают РИА Новости. Жещина, как выяснилось, занимается тайским боксом. Задавая свой вопрос главе России, она отметила, что не осмелилась бы выйти протий Путина на ринг.

Президент России отметил, что и сам бы не пошел драться, так как «каждый должен заниматься своим делом». Он подчеркнул, что его нежелание надевать боксерские перчатки никак не связано с тем, что его оппонент – дама.

«На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — заявил Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны подробности встречи Путина и Си Цзиньпина.