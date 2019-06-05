Стали известны подробности встречи Путина и Си Цзиньпина

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Председатель КНР приехал в Россию с деловым визитом.

Встреча состоялась сегодня, 5 июня. Ее итоги подвел сам Си Цзиньпин в разговоре с журналистами, передает ТАСС. Председатель КНР считает, что взаимоотношения между Россией и Китаем достигли высочайшего уровня за 70 лет. Впереди, уверен политик, множество возможностей, которые необходимо реализовать во благо народов двух государств. Переговоры Си Цзиньпин назвал плодотворными, а также отметил их откровенность и дружественность.

Помимо прочего, председатель КНР рассказал о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что они хорошо общаются не только как политики, но и как обычные люди, между ними «глубокая личная дружба».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд московскому зоопарку. Пробудет китайский лидер в стране до седьмого июня.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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