В «Газпроме» отрицают отставку Миллера

Слухи об уходе главы компании назвали ложными.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Обо всем рассказал председатель совета директором «Газпрома» Виктор Зубков в интервью для телеканала «Дождь».

Зубков убежден, что больше не такого топ-менеджера, который смог справиться с компанией так, как это удается Миллеру. Поэтому, уверяет глава «Газпрома», нет поводов думать, что он уходит в отставку. Его также возмутило, что это вообще кому-то могло прийти в голову.

«Никто в компании — ни сам председатель правления, никто из членов правления, совет директоров не принимал участия в этой, извините, «новости»»,

— сообщил Зубков.

Он также напомнил, что «Газпром» при руководстве Миллера показывает высокую эффективность – стоимость акций высока, несмотря на «негативные события».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке. Председатель правления отдельно поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.