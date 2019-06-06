В «Газпроме» отрицают отставку Миллера

Слухи об уходе главы компании назвали ложными.
Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Обо всем рассказал председатель совета директором «Газпрома» Виктор Зубков в интервью для телеканала «Дождь».
Зубков убежден, что больше не такого топ-менеджера, который смог справиться с компанией так, как это удается Миллеру. Поэтому, уверяет глава «Газпрома», нет поводов думать, что он уходит в отставку. Его также возмутило, что это вообще кому-то могло прийти в голову.
«Никто в компании — ни сам председатель правления, никто из членов правления, совет директоров не принимал участия в этой, извините, «новости»»,
— сообщил Зубков.
Он также напомнил, что «Газпром» при руководстве Миллера показывает высокую эффективность – стоимость акций высока, несмотря на «негативные события».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке. Председатель правления отдельно поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.