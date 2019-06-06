СМИ сообщают об уходе из Смольного главы комитета по предпринимательству

Эльгиз Качаев, скорее всего, покинет пост уже на следующей неделе.

Обо всем рассказали источники издания «Фонтанка» из администрации Санкт-Петербурга. Дело в том, что комитет, который возглавлял Эльгиз Качаев, был упразднен – он присоединиться к комитету по промышленности. Уточняется, что политик покинет Смольный уже 11 июня по соглашению сторон.

Пока что непонятно, чем в дальнейшем займется Эльгиз Качаев, который отказался комментировать информацию о своем уходе.

Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о реорганизации экономического блока в конце апреля 2019 года. Слияние сразу нескольких комитетов завершится к началу августа. Главой станет Юрий Калабин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Вишневский стал кандидатом и подал документы в горизбирком Петербурга.