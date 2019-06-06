Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Солист группы «На-На» рассказал, каково самочувствие продюсера.

Подробности о состоянии Бари Алибасова стали известны сегодня, 6 июня. Владимир Политов, солист известной группы, рассказал, что Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон – врачи посчитали, что так будет лучше. Он также подчеркнул, что существует разница между комой и медикаментозным сном.

Политов помимо прочего опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции, сообщает издание Neva.today.

Напоминаем, что Бари Алибасова госпитализировали в ночь с 4 на 6 июня. Он случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. В результате он получил серьезные ожоги желудка и дыхательных путей.

Как только продюсер оклемался, он пригласил к себе нотариуса, чтобы переписать завещание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бари Алибасов, лечащийся после отравления, написал новое завещание. Права на все творческое наследие группы «На-На» перейдут ее участникам – Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.