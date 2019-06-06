Зеленский не собирается увольнять главу администрации президента Украины

Президент заявил, что такие решение должен принимать только он.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Владимир Зеленский наконец прокомментировал петицию, которая собрала 25 тысяч подписей за два дня. Украинцы считают, что Андрей Богдан должен покинуть занимаемую должность.

Дело в том, что граждане Украины считают, что нынешний глава администрации президента попадает под действие закона о люстрации. Богдан же считает, что включение его в список несправедливо. Также он напомнил, что разоблачил в коррупционной схеме одного из инициаторов появления этого закона.

Напоминаем, что люстрационный комитет контролирует, чтобы к государственной службе и работе в органах местного самоуправления не допускались лица, занимавшие руководящие должности при прежних политических режимах, сотрудников спецслужб бывшего СССР, а также лица, подозреваемые в причастности к коррупции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский: “Мы готовы вести переговоры с Росссией”.