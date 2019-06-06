Путин и Си Цзиньпин покатались по Неве

Главы двух государств остановились у крейсера «Аврора».

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин решили закончить первый день ПМЭФ речной прогулкой по Неве, а также осмотром достопримечательностей Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

«Они поднялись на борт корабля, где для них провели экскурсию. Неформальное общение лидеры России и Китая продолжили в Эрмитаже»,

— говорится в Twitter-аккаунте Кремлевского пула «РИА Новости».

Напоминаем, что сегодня Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ. Со степенью его поздравил Владимир Путин, которого председатель КНР называет своим другом. Он считает, что они хорошо общаются не только как политики, но и как обычные люди, между ними «глубокая личная дружба».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны подробности встречи Путина и Си Цзиньпина. Они прошли плодотворно и в хорошей атмосфере.